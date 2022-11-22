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04:19, 22 ноября 2022
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Фото Волочковой в образе ангела восхитило пользователей сети

Фото Волочковой в образе ангела восхитило пользователей сети
Фото: @volochkova_art

Фотография балерины Анастасии Волочковой в образе ангела на ее личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) восхитил пользователей сети.

«Это ваш истинный образ. Великолепно точно найдено фотографическое решение. Вы невероятно кинематографичны», «Очень оригинальное и стильное фото», «Анастасия, вы как всегда неотразимы», «Этот нежный образ вам очень идет», «Само совершенство», «Очень красиво», — написали подписчики.

На снимке балерина позирует сидя на большом белом шаре. Она одета в белое платье с перьями, с массивными крыльями за спиной.

Ранее Волочкову в новом образе сравнили с героиней фильмов ужасов. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в свадебном платье кремового цвета с длинной фатой.

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