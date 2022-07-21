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Известный фотограф высказался о проблемах в Москве
Фото: Валерий Левитин / РИА Новости
О качестве водопроводной воды в столице высказался в беседе с «Москвич Mag» известный фотограф Владимир Глынин.
«Если говорить о проблемах города, одна из основных для меня — это качество водопроводной воды. Ее не просто нельзя пить, мыться даже опасно», — заявил Глынин.
Еще одной проблемой фотограф назвал чрезмерное декорирование Москвы на разные праздники, особенно на Новый год. «Это серьезный перебор», — сказал он.
Ранее о проблемах в Москве высказалась известная оперная певица Хибла Герзмава. «У всех городов в мире есть какие-то сложности. В Москве они тоже есть», — сказала она.