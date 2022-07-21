Люди
Сегодня в 05:30
1 мин.

Известный фотограф высказался о проблемах в Москве

Известный фотограф высказался о проблемах в Москве
Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

О качестве водопроводной воды в столице высказался в беседе с «Москвич Mag» известный фотограф Владимир Глынин.

«Если говорить о проблемах города, одна из основных для меня — это качество водопроводной воды. Ее не просто нельзя пить, мыться даже опасно», — заявил Глынин.

Еще одной проблемой фотограф назвал чрезмерное декорирование Москвы на разные праздники, особенно на Новый год. «Это серьезный перебор», — сказал он.

Ранее о проблемах в Москве высказалась известная оперная певица Хибла Герзмава. «У всех городов в мире есть какие-то сложности. В Москве они тоже есть», — сказала она.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.