Знаменитый фотограф поделился воспоминаниями о работе с известной рок-певицей

Воспоминаниями о работе с рок-певицей Земфирой (внесена Минюстом в список физлиц-иноагентов) поделился в беседе с «Мослентой» популярный российский фотограф, который работал с многими звездами отечественного шоу-бизнеса, Дмитрий Исхаков.

«Сотрудничество с [актрисой] Ренатой Литвиновой и [певицей] Земфирой дало большой импульс моей карьере в самом ее начале. Я всегда вспоминаю об этом времени с благодарностью. Это большая и важная глава моей творческой жизни. У нас было много совместных фото и видео съемок», — рассказал Исхаков.

По словам фотографа, во время сотрудничества с Литвиновой он многому научился. Когда снимал обложку для альбома Земфиры понял, что не всегда все заранее запланировано, иной раз лучшие работы получаются случайно.

Ранее Рената Литвинова ответила на вопрос о возвращении в Россию.