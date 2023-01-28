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12:46, 28 января 2023
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Рената Литвинова ответила на вопрос о возвращении в Россию

Рената Литвинова ответила на вопрос о возвращении в Россию
Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

На вопрос журналистов о возможном возвращении в Россию ответила актриса и режиссер Рената Литвинова. Звезда дала интервью французскому каналу Arte.

«Боже, я сейчас заплачу», — сказала актриса, когда ее спросили, планирует ли она вернуться домой.

Литвинова рассказала, что в России у нее остались близкие люди. «У меня там мама. Она уже довольно взрослая, и я не могу ее перевезти», — отметила она.

Ранее Литвинова отреагировала на новости об отъезде из России телеведущей и журналистки Ксении Собчак. «Когда кидаются все на одного и травят — хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, сил, держись!» — написала она.

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