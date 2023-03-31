Известный фотограф признался в любви к Юлии Пересильд

В любви к актрисе Юлии Пересильд признался в беседе с «Мослентой» известный фотограф Дмитрий Исхаков. За годы своей карьеры ему довелось поработать со многими звездами российского шоу-бизнеса, но сотрудничество с некоторыми ему особенно запомнилось.

«Я очень люблю работать с Юлией Пересильд. Она занимает особое место в моем сердце. Думаю, я тайно в нее влюблен. Хотя, как фотограф, я влюбляюсь в каждую свою модель, по крайней мере на съемках», — поделился Исхаков.

Собеседник «Мосленты» объяснил, что влюбленность в героев съемки помогает ему лучше выполнять свою задачу: когда фотограф смотрит на модель влюбленными глазами, он видит в ней только лучшее.

Ранее историями о настоящей любви поделились создательницы лагеря для взрослых «Продленка» в Подмосковье, москвички Настя Красовская, Соня Большунова, Катя Сазоненкова и Саша Железнова.