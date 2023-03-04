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07:27, 04 марта 2023
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Создатели лагеря для взрослых под Москвой поделились историями о настоящей любви

Создатели лагеря для взрослых под Москвой поделились историями о настоящей любви
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Историями о настоящей любви поделились в беседе с «Мослентой» создательницы лагеря для взрослых «Продленка» в Подмосковье, москвички Настя Красовская, Соня Большунова, Катя Сазоненкова и Саша Железнова.

«На сменах часто образуются пары, случается настоящая любовь. Мы даже шутим, что хотим изменить формат под "Дом-2". Например, один из наших друзей, организатор "Продленки" на смене познакомился со своей любимой девушкой. Ее зовут Оля, и сейчас она также участвует во всех организационных процессах», — рассказали администраторы проекта.

Также девушки отметили, что перед этим Новым годом у одной из пар, которая тоже сложилась в лагере, родился ребенок.

Ранее пульмонолог порекомендовал заниматься любовью для укрепления иммунитета. Благодаря регулярной половой жизни у человека нормализуется гормональный фон, улучшается кровообращение в малом тазу.

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