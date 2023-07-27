14:35, 27 июля 2023
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Пользователи сети раскритиковали фотографии Бузовой в бикини
Певица Бузова поделилась фотографиями в красном бикини.
Фото: @buzova86
Фотографиями в бикини поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Пользователи сети раскритиковали новые снимки звезды.
«Зад — это святое. Весь смысл жизни!», «Оля, а вы с собой одну пару обуви брали? Наряды меняются, а ботинки все те же», «Ольга, вам не стыдно?», «Каким фотошопом пользуетесь?» — прокомментировали юзеры.
На серии снимков артистка в красном бикини и бежевых ботинках позирует рядом с бассейном. На лице у нее яркий макияж.
Ранее телеведущая Бузова раскрыла свои ожидания от будущих отношений.