Россияне высмеяли спустившегося в метро ради фотосессии Тимати

Фотосессию спустившегося в метро рэпера Тимати (Тимура Юнусова) высмеяли россияне под публикацией в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Вот до чего доводят новогодние пробки», — подписали снимки рэпера администраторы канала.

Многие юзеры не поняли, почему артист выбрал именно такую локацию для съемки. Кроме того, пользователи сети отметили, что на фотографиях в метро слишком пусто, и так в реальной жизни не бывает. Они заявили, что музыкант спустился в подземку только ради снимков.

«Спустился сфоткаться», «Чисто снял себе поезд в метро доехать», «А люди куда подевались? Охрана всех из вагона выгнала? Или поезд в аренду сняли?», «Ужас какой. Живой, надеюсь?» — написали подписчики канала.

Ранее Тимати поделился фотографиями из метро в соцсетях. На снимках он запечатлен в вагоне полупустого поезда, а также на платформе в ожидании состава. Кадры были сделаны на Филевской линии.