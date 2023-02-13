Волочкова опубликовала фото «идиллии» с Джигурдой

Совместное фото с актером Никитой Джигурдой опубликовала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На снимке звезды позируют, сидя на диване у танцовщицы дома.

«Идиллия», — подписала Волочкова кадр, на котором они с Джигурдой, прижавшись друг к другу, изучают экран смартфона.

Публикация заинтриговала подписчиков звезды. «Вы прямо неразлучники», «Очень хорошо подходите друг другу», «У нас новая пара», — написали они. Многие поинтересовались, как супруга актера Марина Анисина относится к его совместному времяпровождению с балериной.

Ранее Волочкова и Джигурда записали совместную песню на патриотическую тему. Пользователи сети раскритиковали вокальные данные балерины и ее поведение в кадре.