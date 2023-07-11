15:31, 11 июля 2023
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Названа причина отправить французские духи в историю
Парфюмер Вислобокова назвала причину отправить французские духи в историю.
Фото: William Bout / Unsplash
Причину, по которой стоит отправить французские духи в историю в беседе с «Мослентой» назвала парфюмер бренда Pure Sense Настя Вислобокова.
По ее словам, люди до сих пор испытывают некое благоговение перед французскими духами. Однако мода меняется, и те же духи Climat, Chanel №5 все еще остаются популярными, но уже входят в историю.
Вислобокова пояснила, что в реальности до такого парфюма нужно «дорасти», то есть создать себе определенный образ. Однако в современной жизни такой аромат «звучать» как прежде уже не будет, отметила парфюмер.
Ранее парфюмер назвала главную ошибку мужчин при использовании духов и одеколонов.