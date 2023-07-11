Названа причина отправить французские духи в историю

Причину, по которой стоит отправить французские духи в историю в беседе с «Мослентой» назвала парфюмер бренда Pure Sense Настя Вислобокова.

По ее словам, люди до сих пор испытывают некое благоговение перед французскими духами. Однако мода меняется, и те же духи Climat, Chanel №5 все еще остаются популярными, но уже входят в историю.

Вислобокова пояснила, что в реальности до такого парфюма нужно «дорасти», то есть создать себе определенный образ. Однако в современной жизни такой аромат «звучать» как прежде уже не будет, отметила парфюмер.

Ранее парфюмер назвала главную ошибку мужчин при использовании духов и одеколонов.