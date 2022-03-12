Французский музыкант рассказал о сложностях в романе с москвичкой

Французский музыкант Филипп Дарес рассказал о сложностях в романе с россиянкой. Историей знаменитого шансонье поделился «Москвич Mag».

По словам артиста, с жительницей столицы Еленой он познакомился на гастролях в 1980-х, где она сопровождала его в качестве переводчика. У каждого из них на тот момент были свои семьи. «Но наш роман несмотря ни на что продолжался. В течение двух лет я регулярно летал как турист в Москву на свидания. Стоило это очень дорого, но поскольку мы с уже бывшей женой продали общий дом, денег на поездки хватало», — поведал Дарес.

Музыкант признался, что поначалу не мог постоянно жить вместе с возлюбленной, так как ее мать была против их отношений. Ему приходилось снимать номер в гостинице или останавливаться у кого-то из столичных друзей. «Но позже квартира на Садовой-Каретной стала для меня практически вторым домом», — улыбнулся он.

Ранее знаменитый музыкант рассказал о своей жизни в московской коммуналке.