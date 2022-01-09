Знаменитый музыкант рассказал о своей жизни в московской коммуналке

Знаменитый композитор, продюсер, бас-гитарист и вокалист группы «Машина Времени» Александр Кутиков рассказал «Мосленте» о своей жизни в московской коммуналке.

По словам музыканта, когда он был еще ребенком, его семье пришлось переехать из четырехкомнатной квартиры на Патриарших прудах в коммуналку. Помимо них там жили еще семь семей, что стало для юного Кутикова настоящим ударом по психике.

«Все бытовые разборки, которые были в подобных квартирах, вся вражда между соседями — все происходило у меня на глазах. И это было просто шоком. В то время меня ничего не радовало, и я просто уходил на улицу», — вспоминает музыкант. Он признался, что от криминала, который, вероятно, мог ждать его в будущем, молодого человека спасла музыка.

Ранее российский танцор рассказал о соседстве с сутенером в московской коммуналке. Он отметил, что однажды даже подрался с постояльцем комнаты и признался, что из-за его крупного телосложения драться с ним был достаточно сложно.