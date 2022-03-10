Французский шансонье назвал главные качества москвичей

Французский шансонье Филипп Дарес сравнил российскую столицу с другими мегаполисами мира и назвал главные качества москвичей. Мнением музыканта поделился «Москвич Mag».

Дарес родился и вырос в Париже. Москву он впервые посетил в 1980-х во время гастролей, а после этого прилетал в город в качестве туриста. «Я очень люблю московские бульвары, радует сад "Эрмитаж" с зимним катком. И конечно, Покровка — веселая, живая, молодая и старая, где чувствуешь историю и энергию одновременно», — поделился артист. Он отметил, что со времени его первого визита город изменился очень сильно: сегодня в нем «все блестит и кажется возможным».

По своей энергетике Москва напоминает Даресу Нью-Йорк, а вот Париж в сравнении с российской столицей представляется ему несколько провинциальным. «Главное, что отличает Москву от Парижа, Берлина, Лондона, Нью-Йорка, — это люди. Их душевность, спонтанность, авантюрность в хорошем смысле этого слова», — подчеркнул артист. Он заметил, что жители Москвы за несколько десятков лет тоже изменились. «Раньше были более чеховские настроения, разговоры на кухне о жизни в сопровождении хорошей выпивки и закуски. Сейчас темп жизни другой, все становится похожим на западное общение. Вместо кухни — рестораны. Все спешат, надо все успеть», — рассказал он.

Но русская душа все равно осталась, подчеркнул Дарес, добавив, что очень дорожит своими столичными друзьями, в отношениях с которыми много сердечности и доброты.

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