Популярный телеведущий сравнил Москву нулевых и 2020-х годов

23-летний ведущий K-pop Chart на MTV Russia, музыкант Юра Пак рассказал, чем отличается Москва эпохи нулевых годов от Москвы 2020-х. Своими наблюдениями артист поделился с «Мослентой».

«Москва меняется, и даже по сериалам это видно. Взять "Кадетство" или "Ранетки", или даже "Наша Раша"», — вспомнил популярные картины Пак. Он отметил, что в старых эпизодах было видно, что люди одевались безвкусно, а парковка в городе была хаотичной. «У меня недавно друг ездил в Пермь, рассказывал, что то же самое видел сейчас в Перми», — отметил музыкант.

Кроме того, ведущий заявил, что в Москве заметно продвинулся технический прогресс. «Даже взять фильм "Мы из будущего", военно-фантастический. Там на толстом ноутбуке играют в Counter-Strike древних годов, расплачиваются купюрами», — пояснил Пак. Он рассказал, что сейчас вообще не пользуется наличными и даже редко достает для оплаты карту, расплачиваясь в приложении или с помощью перевода.

Ранее столичный бизнесмен Владимир Спектр рассказал о главных московских клубах «блестящих и гламурных» нулевых годов. В список любимых мест он включил «Рай», «Шамбалу» и Zeppelin.