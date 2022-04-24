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Диетолог заявила об опасности «французского завтрака»

Диетолог заявила об опасности «французского завтрака»
Фото: Unsplash

Об опасности классического «французского завтрака» для трех категорий граждан заявила врач-диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснила, что традиционный «французский завтрак» — это кофе с круассаном. Данные продукты, особенно в начале дня, по ее мнению, подходят не всем. «Вроде бы французы — не самая больная нация, однако повторять за ними не стоит. Я рекомендую отказаться от подобного завтрака тем, у кого развивается гипертония, есть проблемы с почками или же лишний вес», — сказала Белоусова.

Диетолог назвала и вариант завтрака, который с врачебной точки зрения является идеальным. «Идеальный завтрак – это сочетание медленных углеводов, позволяющих обеспечить человека энергией на весь день, и белка. Это может быть каша на молоке или с молоком, или каша с кефиром», — рассказала Белоусова, подчеркнув, что такой вариант завтрака безопасно употреблять в течение долгих лет.

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