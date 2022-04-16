Диетолог назвала простой способ восполнить нехватку витамина D

Простой способ восполнить нехватку витамина D в организме, связанную с малым количеством солнечных дней в году, назвала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина.

«Больше чем у 80 процентов населения по данным различных исследований наблюдается нехватка этого витамина. Эта нехватка происходит в силу климатических условий и территориального расположения страны», — пояснила Соломатина. Кроме того, на недостаток витамина D влияет отсутствие рыбьего жира в рационе и активное использование солнцезащитных средств.

Для восполнения запасов этого элемента врач советует употреблять в пищу доступную жирную рыбу — треску, скумбрию, сельдь, сардины. Достаточное недельное количество витамина D содержится в одной баночке печени трески. «Не обязательно покупать дорогую жирную рыбу типа семги и форели, потому что даже та самая жирная дорогая рыба — это продукт аквакультур. В ней уже не содержится в должном количестве ни витамина D, ни омеги 3. Поэтому лучше, чтобы рыба была дикая из холодных морей», — сказала диетолог. Рыбу лучше запекать и употреблять в виде консервов, а не жарить.

Витамин D отвечает за иммунитет, эмоциональное состояние, здоровье волос, зубов и ногтей, а также артериальное давление. При дефиците этого элемента могут возникать остеопороз, гипертония и нарушения психики, рассказала Соломатина.

Ранее диетолог Виктор Жиляев рассказал об опасных последствиях нехватки витамина D в организме.