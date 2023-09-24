Психолог перечислила любимые фразы манипуляторов
Психолог Гогуева назвала фразу «Ты никогда мне не помогаешь» манипуляторской.
Любимые фразы манипуляторов в беседе с «Мослентой» перечислила кандидат психологических наук Марина Гогуева. По словам эксперта, манипуляцией называется непрямое сообщение в контакте, где первична собственная выгода и невелика ценность собеседника, неважны его чувства и потребности.
Один из распространенных вариантов манипуляции — обобщение. В этом случае человек может говорить следующие фразы: «Ты никогда мне не помогаешь», «Вечно ты занят для родной матери (дочери, жены, сестры)», «Проси не проси, тебе без разницы».
Агрессивное навязывание своих мыслей тоже можно отнести к манипуляции: «Делай, как я говорю, и не качай права», «Да что ты понимаешь!», «Вот поживешь с мое, тогда и узнаешь». ⠀ Также должны насторожить сочетание уважительной причины и давление на жалость: «Здоровья нет, сам не могу, помочь некому». То есть человек не обращается напрямую за помощью, а лишь приводит причины, из-за которых вам должно стать стыдно.
Нередко встречаются и навязывание чувства вины, бойкотирование, запугивание и угрозы. Такие действия сбивают жертву с толку и заводят отношения в тупик: «Не сделаешь по-моему, будет другой разговор!», «До тебя я была счастлива, ты все испортил!».
Повышенное внимание, подарки и лесть тоже могут стать инструментами манипулятора. Его жертва начинает думать, что должна ответить добром на добро, то есть выполнить чужую волю. Красивые слова и жесты вызывают сомнения, если человек проявляет упрямство и не умеет достойно принять отказ
Марина Гогуева
кандидат психологических наук
Нейтральная манипуляция переключает внимания собеседника, чтобы он отвлекся от темы и потерял бдительность: «Я все сделаю позже, а сейчас идет интересный фильм. Может, посмотрим?»
В ответ на манипуляции психолог посоветовала не оправдываться и не бросаться доказывать, что вы хороший человек. Можно ответить: «Всякое бывает» или «Да, у всех разное мнение о других людях». Таким образом манипуляторы поймут, что их слова никак не задевают собеседника.
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