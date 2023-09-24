Психолог перечислила любимые фразы манипуляторов

Любимые фразы манипуляторов в беседе с «Мослентой» перечислила кандидат психологических наук Марина Гогуева. По словам эксперта, манипуляцией называется непрямое сообщение в контакте, где первична собственная выгода и невелика ценность собеседника, неважны его чувства и потребности.

Один из распространенных вариантов манипуляции — обобщение. В этом случае человек может говорить следующие фразы: «Ты никогда мне не помогаешь», «Вечно ты занят для родной матери (дочери, жены, сестры)», «Проси не проси, тебе без разницы».

Агрессивное навязывание своих мыслей тоже можно отнести к манипуляции: «Делай, как я говорю, и не качай права», «Да что ты понимаешь!», «Вот поживешь с мое, тогда и узнаешь». ⠀ Также должны насторожить сочетание уважительной причины и давление на жалость: «Здоровья нет, сам не могу, помочь некому». То есть человек не обращается напрямую за помощью, а лишь приводит причины, из-за которых вам должно стать стыдно.

Нередко встречаются и навязывание чувства вины, бойкотирование, запугивание и угрозы. Такие действия сбивают жертву с толку и заводят отношения в тупик: «Не сделаешь по-моему, будет другой разговор!», «До тебя я была счастлива, ты все испортил!».