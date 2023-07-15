Названы главные отличия любви от манипуляции

Истинно любящий человек не требует ничего от любимого, уточнила Коробейникова. «Некоторые говорят: если ты будешь мне подчиняться, станешь таким, каким хочу тебя видеть, с моей стороны будет больше внимания, заботы. Но нельзя любить больше или меньше», — заключила эксперт.

Любящие люди действуют бескорыстно, не ждут ответных услуг взамен на заботу и внимание. Эксперт также подчеркнула, что любящий человек не будет навязывать чувство вины партнеру и угрожать при расставании.

Ранее маркеры токсичной дружбы назвала психолог, создательница фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. Она отметила, что на это может указывать постоянно испытываемое раздражение по отношению к другу.