Названы главные отличия любви от манипуляции
Психолог Коробейникова назвала отсутствие ожиданий признаком настоящей любви.
Главные отличия любви от манипуляций назвала «Мосленте» психолог и основатель Академии осознанного мышления Ольга Коробейникова. Она отметила, что с токсичными отношениями сталкивается большинство людей.
По-настоящему любящий человек не переживает обиду из-за отсутствия взаимности, ничего не требует. Он не пытается искоренить драгоценное чувство, так как оно дарит вдохновение
Ольга Коробейникова
психолог
Истинно любящий человек не требует ничего от любимого, уточнила Коробейникова. «Некоторые говорят: если ты будешь мне подчиняться, станешь таким, каким хочу тебя видеть, с моей стороны будет больше внимания, заботы. Но нельзя любить больше или меньше», — заключила эксперт.
Любящие люди действуют бескорыстно, не ждут ответных услуг взамен на заботу и внимание. Эксперт также подчеркнула, что любящий человек не будет навязывать чувство вины партнеру и угрожать при расставании.
Ранее маркеры токсичной дружбы назвала психолог, создательница фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. Она отметила, что на это может указывать постоянно испытываемое раздражение по отношению к другу.