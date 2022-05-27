Инженер напомнил о выгодной функции кондиционера

Владельцам кондиционеров, установленных в квартире, необходимо соблюдать определенные правила при эксплуатации устройств. Основные моменты в разговоре с «Мослентой» перечислил инженер, преподаватель, автор блога «Alex Engineer» Алексей Гиря.

Эксперт призвал не забывать о том, что у устройств есть ограничения по температурному режиму. «Неинверторные, или "старт-стопные" кондиционеры могут работать на охлаждении до минус пяти градусов, если не установлен зимний комплект. Инверторные устройства работают до минус 15 градусов», — отметил Гиря. Он посоветовал придерживаться этих рекомендаций, иначе у кондиционера упадет эффективность работы, и он может выйти из строя.

Гиря напомнил также о выгодной опции устройства: кондиционеры могут не только охлаждать помещение, но и согревать его в межсезонье. И это гораздо выгоднее, чем пользоваться радиаторами и другими электрическими нагревателями. «При использовании нагревательных приборов вы размениваете киловатт электроэнергии на киловатт тепловой энергии. Кондиционер же разменивает киловатт электроэнергии на 2-2,5 киловатта тепловой энергии. Никакой магии здесь нет, просто физические и химические процессы», — рассказал инженер.

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