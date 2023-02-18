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04:21, 18 февраля 2023
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Названа полезная функция телефона для защиты от мошенников

Названа полезная функция телефона для защиты от мошенников
Фото: Unsplash

Полезную функцию телефона для защиты от мошенников назвал в беседе с агентством «Прайм» директор центра компетенций по информационной безопасности компании «Группа Т1» Виктор Гулевич. Он рассказал о неочевидных плюсах режима полета.

По словам специалиста, с помощью авиарежима можно прервать загрузку веб-контента с мошеннических сайтов, если человек перешел по обманной ссылке из сообщения или чата. Однако при этом важно не забыть отключить Wi-Fi. Также эта функция блокирует сигналы GPS, благодаря чему местоположение устройства нельзя отследить.

Из полезных свойств авиарежима Гулевич назвал также экономию заряда смартфона и быструю зарядку. Он отметил, что в местах с плохой связью аккумулятор быстрее садится из-за постоянных попыток найти сеть. При включении и выключении значка самолета телефон заново ищет соединение с ближайшей вышкой.

Ранее были названы способы защиты глаз от излучения смартфонов и компьютеров. По словам специалиста, необходимо придерживаться правила 20/20/20 — Каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, смотря вдаль на 20 футов (шесть метров).

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