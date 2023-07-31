Залитые зеленкой футбольные болельщики попали на видео в Москве

Болельщиков калининградского футбольного клуба «Балтика» облили зеленкой в Москве. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash.

По данным издания, в результате нападения пострадали около десяти человек. По словам очевидцев, злоумышленник был в маске и подкараулил фанатов на выходе из автобуса. В этот момент он плеснул зеленкой в людей и скрылся.

Теперь пострадавшие планируют писать заявление в полицию. Известно, что спортивные фанаты приехали в столицу, чтобы поддержать любимую команду в матче премьер-лиги со «Спартаком» в понедельник, 31 июля.

Ранее известный адвокат Пономарева серьезно пострадала в результате нападения в Москве. Ее облили зеленкой.