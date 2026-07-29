Гадюка укусила женщину на даче в Подмосковье

Гадюка укусила женщину на даче в Раменском районе Подмосковья, рассказали в областном минздраве.

Змея укусила женщину в правую руку, после чего у нее мгновенно появился отек, а в местах укуса проступили точечные кровоизлияния. Пациентку пришлось экстренно госпитализировать. Другие подробности об обстоятельствах случившегося не сообщаются.

В больнице женщине ввели противозмеиную сыворотку, назначили комплексную терапию, включавшую инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости крови. Спустя четверо суток отек заметно спал, а гематомы практически рассосались, и женщину в удовлетворительном состоянии выписали домой.

При змеиных укусах врачи рекомендуют следующий порядок действий: сразу же вызывать скорую помощь и принять антигистаминное средство (при наличии), обработать рану мыльным раствором либо антисептиком, накрыть ее стерильной салфеткой и обеспечить обильное питье, также важно зафиксировать травмированную часть тела и ограничить подвижность до прибытия медиков.

В июне врачи спасли в Подмосковье девочку в крайне тяжелом состоянии после укуса гадюки.