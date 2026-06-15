Врачи спасли ребенка после укуса гадюки в Подмосковье

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли девочку в крайне тяжелом состоянии после укуса гадюки, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

«В крайне тяжелом состоянии ее доставили в областной центр охраны материнства и детства: сознание было спутанным, место укуса сильно отекло, девочка испытывала выраженную боль», — сказано в публикации.

Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь менее чем через два часа после укуса. «Это критическое окно, в течение которого специфическая терапия максимально эффективна», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате девочку уже на четвертый день перевели в отделение, а вскоре — выписали домой. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, а функции руки восстанавливаются в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском округе мужчина спас утенка, застрявшего в металлической сетке. Утенок запутался в габионной сетке у воды и не мог выбраться самостоятельно.