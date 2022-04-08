Врач назвала необходимый гаджет для людей старше 35 лет

Тонометр обязательно должен быть в домашней аптечке у людей старше 35 лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказала главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

«Обязательно нужно иметь тонометр, начиная с 35 лет и старше. Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать - оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения», — заявила специалист.

При этом она отметила, что если артериальное давление повышается в 25 лет, то обязательно нужно обратиться ко врачу и выяснить причину. Журавлева пояснила, что людям до 18 лет тонометр не требуется, если нет подтвержденного сердечно-сосудистого заболевания.

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