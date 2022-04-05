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Врач назвал способ снизить давление без таблеток

Врач назвал способ снизить давление без таблеток
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков назвал способ снизить давление без таблеток. Его процитировали на сайте радио Sputnik.

Специалист отметил, что к повышению артериального давления может привести малоподвижный образ жизни — в частности, привычка долго сидеть перед телевизором или компьютером, а также стрессовое состояние. Снижению давления в этом случае может способствовать физическая активность, но важно не допускать переутомления, подчеркнул врач. «Хорошо, если человек среднего возраста в день проходит не менее десяти тысяч шагов, что равно восьми с половиной километрам. Такая активность способствует снижению артериального давления», — рассказал Горенков.

Добиться постепенного снижения артериального давления также поможет переход на менее калорийную пищу, продолжил эксперт. Он объяснил, что снижение массы тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. «Сброс каждых пяти килограммов может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба», — уточнил Горенков.

Ранее врач предупредил о смертельной опасности храпа.

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