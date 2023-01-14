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04:24, 14 января 2023
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Полина Гагарина раскрыла свой минимальный вес

Полина Гагарина раскрыла свой минимальный вес
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Свой минимальный вес во взрослом возрасте раскрыла в беседе с журнала «Ok!» певица Полина Гагарина.

«Сейчас, например, я не занимаюсь совсем, поскольку у меня уже какой-то долгий период времени бессонница. Ну и, конечно, всяких эмоциональных переживаний. Организм приходит в какую-то мобильность, чтобы было легче, и сбрасывает еще пять килограммов. В результате — 48 килограммов, я никогда раньше не была в таком весе. Это очень мало, сейчас я уже набрала», — призналась артистка.

Гагарина отметила, что уже начала восстанавливаться и «находить себя». В этом ей помогает психолог, встречи со специалистом проходят на протяжении года с периодичностью раз в неделю.

Ранее Гагарина вспомнила о борьбе с паническими атаками. Она призналась, что сталкивалась с паническими атаками на протяжении четырех лет.

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