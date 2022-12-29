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13:08, 29 декабря 2022
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Галич похвасталась победой над «голым» комплексом

Галич похвасталась победой над «голым» комплексом
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Победой над мучившим ее долгие годы комплексом похвасталась в личном Telegram-канале известный видеоблогер, телеведущая и певица Ида Галич. Она стеснялась оголять свои «толстые» руки.

«Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году! Да, неидеальные! Но мои! Мои любимые руки. Выйти в свет с открытой рукой! Вот это да! Я хвалю себя! Я люблю себя! Я молодец, черт возьми», — написала Галич. Публикацию она подкрепила видеозаписью со светского мероприятия, на которое пришла в платье без одного рукава.

Галич призналась, что впервые в жизни позволила себе сделать подобное. «Все мои платья — это вечно что-то длинное, практически до кистей. Но не вчера. Вчера я молодец. И завтра, дай Бог, тоже буду молодец», — рассказала она.

Телеведущая призвала подписчиков последовать ее примеру и оставить все свои комплексы в уходящем году.

Ранее Галич продемонстрировала секрет «опасного» декольте. Она приклеила платье к телу скотчем.

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