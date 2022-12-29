Галич похвасталась победой над «голым» комплексом

Победой над мучившим ее долгие годы комплексом похвасталась в личном Telegram-канале известный видеоблогер, телеведущая и певица Ида Галич. Она стеснялась оголять свои «толстые» руки.

«Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году! Да, неидеальные! Но мои! Мои любимые руки. Выйти в свет с открытой рукой! Вот это да! Я хвалю себя! Я люблю себя! Я молодец, черт возьми», — написала Галич. Публикацию она подкрепила видеозаписью со светского мероприятия, на которое пришла в платье без одного рукава.