Галич похвасталась победой над «голым» комплексом
Победой над мучившим ее долгие годы комплексом похвасталась в личном Telegram-канале известный видеоблогер, телеведущая и певица Ида Галич. Она стеснялась оголять свои «толстые» руки.
«Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году! Да, неидеальные! Но мои! Мои любимые руки. Выйти в свет с открытой рукой! Вот это да! Я хвалю себя! Я люблю себя! Я молодец, черт возьми», — написала Галич. Публикацию она подкрепила видеозаписью со светского мероприятия, на которое пришла в платье без одного рукава.
Галич призналась, что впервые в жизни позволила себе сделать подобное. «Все мои платья — это вечно что-то длинное, практически до кистей. Но не вчера. Вчера я молодец. И завтра, дай Бог, тоже буду молодец», — рассказала она.
Телеведущая призвала подписчиков последовать ее примеру и оставить все свои комплексы в уходящем году.
Ранее Галич продемонстрировала секрет «опасного» декольте. Она приклеила платье к телу скотчем.