Ида Галич назвала причины переезда в центр Москвы

Причины переезда в центр Москвы назвала в своем Telegram-канале популярный видеоблогер, телеведущая и певица Ида Галич. Она призналась, что очень устала тратить время на дорогу, в которой ее к тому же начало укачивать.

«Даже выбраться на спорт/встречу/вечеринку означало забрать из своего дня три-четыре часа! Просто своровать из суток, выбросить, подарить так много минут… Я устала, честно. Вымоталась», — заявила она.

Галич добавила, что очень любит гулять по Москве. Но при жизни за городом ей было сложно находить время на это занятие.

К тому же, раньше артистка жила с родителями. Но в один из моментов почувствовала себя готовой к быту отдельно от них.

«Мне нравится родительский дом. Он такой уютный и большой. Но я готова жить в меньшей площади, если у меня будет сохраняться самый важный ресурс — мое время. Возможно, к жаркому лету мы с Лео (сына Галич зовут Леон — Примеч. "Мосленты") снова вернемся к бабуле с дедулей — ближе к природе, на зеленую лужайку. Посмотрим», — поделилась она.

Ранее Галич показала видео из постели. Знаменитость пожаловалась на проблемы со здоровьем на отдыхе в Сочи.