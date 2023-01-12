Ида Галич показала видео из постели
Видео из постели показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), видеоблогер, певица и телеведущая Ида Галич. Знаменитость пожаловалась на проблемы со здоровьем.
«Солнышко на улице такое потрясающее, но я весь день буду лежать, наверное. Потому что немножко потянула ножку. Ну, иногда и полежать надо», — поделилась она.
В другом видео Галич продемонстрировала забинтованную лодыжку и добавила, что плохо чувствующему себя человеку нужно себя баловать. Поэтому она заказала блины и круассаны в гостиничный номер.
Сейчас блогер отдыхает на Розе Хутор с сыном Леоном. Ногу она повредила во время катания на сноуборде из-за столкновения с лыжником.
Ранее Галич похвасталась победой над «голым» комплексом. Много лет она стеснялась открывать свои «толстые» руки.