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17:15, 12 января 2023
1 мин.

Ида Галич показала видео из постели

Ида Галич показала видео из постели
Кадр: @galichida

Видео из постели показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), видеоблогер, певица и телеведущая Ида Галич. Знаменитость пожаловалась на проблемы со здоровьем.

«Солнышко на улице такое потрясающее, но я весь день буду лежать, наверное. Потому что немножко потянула ножку. Ну, иногда и полежать надо», — поделилась она.

В другом видео Галич продемонстрировала забинтованную лодыжку и добавила, что плохо чувствующему себя человеку нужно себя баловать. Поэтому она заказала блины и круассаны в гостиничный номер.

Сейчас блогер отдыхает на Розе Хутор с сыном Леоном. Ногу она повредила во время катания на сноуборде из-за столкновения с лыжником.

Ранее Галич похвасталась победой над «голым» комплексом. Много лет она стеснялась открывать свои «толстые» руки.

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