Ида Галич показала видео из постели

Видео из постели показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), видеоблогер, певица и телеведущая Ида Галич. Знаменитость пожаловалась на проблемы со здоровьем.

«Солнышко на улице такое потрясающее, но я весь день буду лежать, наверное. Потому что немножко потянула ножку. Ну, иногда и полежать надо», — поделилась она.