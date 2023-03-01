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20:21, 01 марта 2023
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Галич рассказала об отношениях с экс-супругом

Галич рассказала об отношениях с экс-супругом
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Об отношениях со своим экс-супругом Аланом Басиевым рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоблогер, певица и телеведущая Ида Галич. Один из ее подписчиков поинтересовался, как у него дела.

«С Аланом мы сейчас общаемся только по поводу ребенка. Общаемся хорошо. Спрашиваем иногда друг у дружки во время подобного диалога "Как дела?", но не более. Поэтому не знаю, наверное, у него все хорошо», — заявила Галич.

Блогер напомнила фолловерам, что у ее бывшего мужа есть аккаунт в социальной сети, и все желающие могут обратиться к нему лично.

Ранее Галич поделилась «самой зашкварной» историей в День всех влюбленных. Возлюбленный принес ей подарок с кладбища.

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