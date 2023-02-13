Ида Галич поделилась «самой зашкварной историей» в День всех влюбленных

Своей «самой зашкварной историей», произошедшей в День всех влюбленных, поделилась в личном Telegram-канале блогер и телеведущая Ида Галич.

«В далеком прошлом у меня был ухажер (немного странный), так вот он мне подарил цветы на 14 февраля. Оказалось, что он их взял на кладбище, потому что, цитата: "Ты видела, сколько цветы стоят?"» — рассказала знаменитость, уточнив, что подарок поклонника травмировал тогда ее психику.

Также Галич поделилась связанными с 14 февраля историями позора своих подруг. Например, одна из девушек просила в подарок у своего парня дорогой фен, а тот накануне 14 февраля ее бросил, при этом через месяц вернулся и признался потом, что расставание было запланировано, чтобы избежать трат на презент. Другая приятельница Галич пошла в этот день на свидание с мужчиной, с котором познакомилась на сайте знакомств, а в итоге он украл у нее кошелек. Еще одна знакомая блогера отправилась в гости к любовнику с ротавирусом, у нее случился приступ, и рвотой она испачкала ему диван. Это был последний раз, когда они виделись.

Ранее была названа средняя стоимость подарков москвичей на 14 февраля. Мужчины тратят на презент супруге около 4,3 тысячи рублей, в то время как женщины покупают подарки мужьям примерно за 2,5 тысячи рублей.