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12:39, 19 февраля 2023
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Ида Галич раскритиковала танцы Калашниковой в подмосковном госпитале

Ида Галич раскритиковала танцы Калашниковой в подмосковном госпитале
Кадр: Telegram-канал «IdaGalich»

Танцы российской певицы и ведущей Анны Калашниковой, выступившей накануне в подмосковном госпитале, раскритиковала в своем Telegram-канале блогерша Ида Галич, поделившись видеозаписью выступления.

«Анна Калашникова выступила в госпитале. За что? Бедные люди! Это не нормально, это плохо. Ну почему никто ей не скажет!?» — подписала Галич публикацию.

На ролике видно, что Калашникова предстала перед пациентами госпиталя в обтягивающем комбинезоне зеленого цвета с вырезом под грудью и открытым декольте. Артистка выступила на фоне флага России, исполнив откровенные танцы.

«Теперь я знаю, что такое "испанский стыд"», «Ну зачем? Это прям стыдно и противно!», «Как это развидеть обратно?», «Решила добить больных», — прокомментировали юзеры.

Адекватность танцующих пассажиров в метро обсудили жители столицы. Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка.

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