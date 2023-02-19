Ида Галич раскритиковала танцы Калашниковой в подмосковном госпитале

«Анна Калашникова выступила в госпитале. За что? Бедные люди! Это не нормально, это плохо. Ну почему никто ей не скажет!?» — подписала Галич публикацию.

На ролике видно, что Калашникова предстала перед пациентами госпиталя в обтягивающем комбинезоне зеленого цвета с вырезом под грудью и открытым декольте. Артистка выступила на фоне флага России, исполнив откровенные танцы.

«Теперь я знаю, что такое "испанский стыд"», «Ну зачем? Это прям стыдно и противно!», «Как это развидеть обратно?», «Решила добить больных», — прокомментировали юзеры.

Адекватность танцующих пассажиров в метро обсудили жители столицы. Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка.