00:19, 10 апреля 2023
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Ида Галич раскрыла секрет своего счастья
Блогер Ида Галич призналась, что ее делает счастливой времяпрепровождение с близкими.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Секрет своего счастья раскрыла в личном Telegram-канале блогер и телеведущая Ида Галич. Она призналась, что ей важно проводить время с близкими.
«Вчера мы классно поужинали с мамой, потом потанцевали с девочками, завтра с отцом и братом идем на футбол. Лео (сын знаменитости, — прим. «Мосленты») вернется после выходных и есть в планах совместное посещение бассейна. Для мне вот это все — счастье», — написала блогерша.
По словам Галич, по выходным она стала отказываться от работы, поскольку «хочет жить и смаковать каждую секунду». Времяпрепровождение с близкими делает ее счастливой.
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