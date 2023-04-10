Ида Галич раскрыла секрет своего счастья

Секрет своего счастья раскрыла в личном Telegram-канале блогер и телеведущая Ида Галич. Она призналась, что ей важно проводить время с близкими.

«Вчера мы классно поужинали с мамой, потом потанцевали с девочками, завтра с отцом и братом идем на футбол. Лео (сын знаменитости, — прим. «Мосленты») вернется после выходных и есть в планах совместное посещение бассейна. Для мне вот это все — счастье», — написала блогерша.

По словам Галич, по выходным она стала отказываться от работы, поскольку «хочет жить и смаковать каждую секунду». Времяпрепровождение с близкими делает ее счастливой.

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