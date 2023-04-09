Психолог назвала способы справиться с кризисом в отношениях

Способы справиться с кризисом в личных отношениях назвала в беседе с «Мослентой» психолог Татьяна Короткова. Один из них — выписывание на листок всех плюсов и минусов.

«Через кризис проходят абсолютно все пары, даже самые крепкие. Причины могут быть различными: финансовые затруднения, нехватка свободного времени, рождение ребенка, усталость от рутины, переоценка ценностей, появление новых потребностей и многое другое», — рассказала специалист. По ее словам, часто кризис возникает под влиянием сразу нескольких факторов.

Уладить конфликт можно и с помощью простого упражнения. Для этого нужно разделить лист бумаги на два столбика: «расставание» и «продолжение отношений». Каждый столбик делится еще на две части — «за» и «против». Это упражнение поможет принять оптимальное решение, посоветовала Короткова.

Важным шагом психолог назвала принятие и осознание факта кризисного этапа в отношениях. Анализ ситуации поможете выявить его причины и потребности друг друга.

«Научитесь рассказывать о себе и слушать партнера. По мнению многих психологов, проблемы в отношениях возникают из-за элементарного неумения разговаривать. Попробуйте выстроить продуктивный диалог со своим партнером: внимательно слушайте его, старайтесь понять его точку зрения. Рассказывайте о себе, своих чувствах и эмоциях», — сказала эксперт.

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