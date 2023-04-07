Ида Галич поделилась снимками в кружевном белье

Кроме того, знаменитость показала на видео свой живот в расслабленном состоянии, отметив, что фотографиям в соцсетях нельзя доверять на 100 процентов.

«Ида, как здорово, что есть такие публичные люди, как вы, которые все же транслируют правду», «Мы живые люди, у нас есть животики и складки», «Ида, ты прекрасна», «Что за модель?», «Выглядишь шикарно», — прокомментировали юзеры.

Ранее Галич похвасталась победой над мучившим ее долгие годы комплексом. Блогер стеснялась оголять свои «толстые» руки.