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01:23, 26 ноября 2022
1 мин.

Ида Галич опубликовала фото в купальнике и без макияжа

Ида Галич опубликовала фото в купальнике и без макияжа
Фото: @galichida

Фотографии в купальнике и без макияжа опубликовала телеведущая и блогер Ида Галич в своем Instagram-аккаунте (_ запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена_). Звезда находится на отдыхе в Дубае.

На фото Галич позирует на фоне отеля, на ней — купальник бирюзового цвета. Волосы знаменитости распущены, а на лице нет косметики. Блогер рассказала подписчикам, что провела «фантастические четыре дня» в небольшом отпуске.

Снимки восхитили фолловеров телеведущей. «Вы такая красивая и естественная», «Какая же ты настоящая», «Даже без макияжа красивая», — поддержали Галич в комментариях.

Ранее пользователей сети восхитило фото певицы Глюкозы в купальнике. Артистка опубликовала шуточный видеоролик на тему возраста и получила комплименты от фолловеров.

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