Семилетняя спортсменка отравилась психотропными веществами в Москве

В Москве семилетняя спортсменка попала в больницу с отравлением психотропными веществами. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, инцидент произошел в пятницу, 3 марта. Девочка тренировалась в одной из спортивных секций на севере столицы и упала в обморок. Приехавшие на место происшествия медики отвезли ребенка в больницу, где у нее было диагностировано отравление психотропными веществами.

В настоящий момент пациентка находится под присмотром врачей. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье трехмесячный ребенок попал в больницу после попытки обрезания дома.