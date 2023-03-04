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13:01, 04 марта 2023
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Семилетняя спортсменка отравилась психотропными веществами в Москве

Семилетняя спортсменка отравилась психотропными веществами в Москве
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве семилетняя спортсменка попала в больницу с отравлением психотропными веществами. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, инцидент произошел в пятницу, 3 марта. Девочка тренировалась в одной из спортивных секций на севере столицы и упала в обморок. Приехавшие на место происшествия медики отвезли ребенка в больницу, где у нее было диагностировано отравление психотропными веществами.

В настоящий момент пациентка находится под присмотром врачей. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье трехмесячный ребенок попал в больницу после попытки обрезания дома.

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