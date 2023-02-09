В Подмосковье на продажу выставили переоборудованный под квартиру гараж

Переоборудованный под квартиру гараж выставили на продажу в подмосковных Химках за 1,3 миллиона рублей. Объявление появилось на популярном сервисе по аренде и продаже вещей и услуг.

«Я жил пять лет, как в квартире, и оплата только один раз в год шесть тысяч рублей и плюс электричество. Единственная особенность нужно привозить воду», — указал автор.

Гараж утеплен и обшит евровагонкой. Внутри имеется отдельный санузел с душевой кабиной, унитазом и мойкой. Жилье оборудовано кухонной зоной, раскладным диваном и стиральной машиной. Общая площадь — 18 квадратных метров.

Ранее о том, как старые вокзалы и гаражи в Москве превратили в современные арт-пространства, рассказал ведущий научный сотрудник Музея транспорта Москвы Никита Голованов.