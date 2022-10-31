Названы превратившиеся в арт-пространства старые московские вокзалы и гаражи
О том, как старые вокзалы и гаражи в Москве превратили в современные арт-пространства, «Мосленте» рассказал ведущий научный сотрудник Музея транспорта Москвы Никита Голованов.
По словам специалиста, одним из таких сооружений является круглое здание депо Николаевской железной дороги, которое чуть не снесли в двухтысячные, но сохранили, отреставрировали и разместили в нем книжный клуб под названием «Депо».
В гараж на Новорязанской улице, дом 27, который задумывался архитектором Константином Мельниковым для стоянки грузовых машин, а затем в нем располагался автобусный парк, отреставрируют и вернут в его стены крупногабаритный транспорт. В здании бывшего Бахметьевского автобусного парка в Марьиной Роще недавно также открылся центр современной культуры «Гараж», продолжил Голованов.
Кроме того, несколько лет назад завершена реставрация Северного речного вокзала, где в зале ожидания открылось выставочное пространство Музея транспорта Москвы. Также в столице скоро откроется обновленный Южный речной вокзал, из которого можно будет отправиться на речную прогулку по городу и в круизы по городам России, например в Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Тверь и Казань. В здании вокзала появятся кафе, многофункциональный медиазал, ресторан, детская зона и выставочное пространство музея.
Ранее москвичи перечислили наиболее интересные музеи столицы.