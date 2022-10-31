Названы превратившиеся в арт-пространства старые московские вокзалы и гаражи

О том, как старые вокзалы и гаражи в Москве превратили в современные арт-пространства, «Мосленте» рассказал ведущий научный сотрудник Музея транспорта Москвы Никита Голованов.

По словам специалиста, одним из таких сооружений является круглое здание депо Николаевской железной дороги, которое чуть не снесли в двухтысячные, но сохранили, отреставрировали и разместили в нем книжный клуб под названием «Депо».