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Гастроэнтеролог перечислил признаки весеннего гастрита

Гастроэнтеролог перечислил признаки весеннего гастрита
Фото: CHAjAMP / Shutterstock

Врач-гастроэнтеролог Андрей Констанденков в беседе с изданием «Доктор Питер» перечислил признаки весеннего гастрита.

Одним из маркеров сезонного обострения, по словам специалиста, являются ноющие боли в верхней части желудка, возникающие либо сразу после еды, либо натощак.

Врач отметил, что изжога может сопровождаться кислым или горьким привкусом, обычно она мучает пациента при гастрите в ночное время или сразу же после еды. «О приближающемся приступе также свидетельствует тяжесть вверху живота после приема пищи вплоть до тошноты и даже рвоты», — добавил Констанденков.

Кроме того, признаком воспаления слизистой желудка является снижение аппетита и послабление стула. «Если у вас есть эти симптомы — обращайтесь к врачу и проходите полноценное лечение. Иначе есть риски, что осенью или следующей весной вы снова почувствуете ухудшение состояния», — заключил специалист.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала нежелательные продукты для людей с заболеванием ЖКТ.

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