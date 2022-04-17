Гастроэнтеролог предупредила о вреде супа для одной категории людей

Врач-гастроэнтеролог Наталья Шустова в интервью РИА Новости предупредила, что суп вреден для людей, имеющих острые заболевания желудочно-кишечного тракта.

Медик пояснила, что если у человека диагностировали гастрит, панкреатит или язвенная болезнь, то супы на мясном или рыбном бульонах с овощами и крупами лучше исключить из рациона. «Подобные блюда стимулируют выработку соляной кислоты. При проблемах с ЖКТ ее необходимо, наоборот, снижать. Это позволяет не усугубить воспаление», — рассказала Шустова.

Она добавила, что традиционные супы в таком случае можно заменить овощными, приготовленными без предварительной обжарки. Такие блюда считаются диетическими, так как богаты клетчаткой.

Кроме того, гастроэнтеролог порекомендовала сливать при приготовлении блюда первый бульон, чтобы сделать суп менее жирным и исключить содержание антибиотиков.

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