Гастроэнтеролог назвала указывающие на заболевания печени симптомы

Симптомы, указывающие на вероятное заболевания печени, назвала «Мосленте» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова. По ее словам, зная эти признаки, можно вовремя обратиться к гастроэнтерологу-гепатологу для обследования и предотвратить развитие болезней.

«На заболевания печени указывают общая слабость, головные боли, нарушение сна, иногда повышение температуры тела, потеря веса, снижение аппетита, пожелтение кожных покровов и/или склер, изменение цвета кала и мочи, гиперемия ладоней и, реже, стоп, а также кожный зуд», — перечислила она.

Кроме того, среди симптомов патологии врач назвала варикозное расширенные вены пищевода, боль и тяжесть в правом подреберье, кожные высыпания, угревую болезнь, отеки, ощущение горечи и неприятного привкуса во рту, раздражительность, плаксивость и склонностью к депрессии.

«Ранняя диагностика способна выявить болезни печени на этапе, когда проблему можно решить быстро и относительно легко. При проявлении этих признаков рекомендую посетить врача гастроэнтеролога-гепатолога для назначения необходимых анализов и исследований», — порекомендовала Ломова.

Самыми частыми причинами заболеваний печени она назвала воздействие токсических веществ, алкоголя и никотина, неконтролируемый прием лекарственных препаратов, БАДов и травяных сборов, инфекционные заболевания, чаще всего вирусные гепатиты А, В, С. На здоровье органа негативно влияет ожирение, желчнокаменная болезнь и неправильное питание с избыточным содержанием сахара и фруктозы в рационе, добавила специалист.

Ранее симптомы, которые могут указывать на рак печени, назвал врач-онколог Дмитрий Зинатулин. Он предупредил, что на ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно.