Гастроэнтеролог назвал самый надежный способ вовремя выявить гепатит

Самый надежный способ вовремя выявить гепатит назвал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог, автор книги «О чем молчит печень» Сергей Вялов. Его процитировали на сайте радио Sputnik.

Вовремя обнаруженное поражение печени лечится достаточно быстро, в запущенных же случаях возникает риск летального исхода, подчеркнул Вялов. Врач перечислил симптомы, по которым можно выявить у себя гепатит на ранней стадии: усталость, утомляемость, отсутствие сил и энергии, плохая переносимость алкоголя. Он отметил, что очень похожие последствия имеет COVID-19, однако это не повод отказаться от похода к врачу.

«Самый правильный и надежный путь выявить гепатит вовремя — сдать анализы, проверить основные печеночные показатели и перестать гадать, повреждена ли у вас печень», — посоветовал Вялов. Гастроэнтеролог добавил, что серьезные симптомы появляются только тогда, когда печень дошла до стадии цирроза, то есть когда она уже на 50 процентов не работает, и настоятельно порекомендовал не доводить до такого.

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