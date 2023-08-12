Гастроэнтеролог развеял популярный миф о лечении изжоги

Популярный миф о лечении изжоги развеял в комментарии «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он призвал отказаться от молока и соды при приступах жжения за грудиной.

«Вопреки распространенному мнению, молоко не решает проблему. Оно содержит жиры, повышающие продукцию соляной кислоты. Изжога только усугубляется», — пояснил врач.

Садыков отметил, что бороться с изжогой с помощью соды можно только при периодических приступах жжения не более двух раз в неделю. Регулярный прием соды приводит к интенсивной выработке соляной кислоты в организме. Это может обострить проблемы с ЖКТ, вызвать гастрит и язву.

Вместо молока и содового раствора Садыков посоветовал страдающим изжогой пить больше простой воды и заваривать перечную мяту с ромашкой. При регулярных приступах стоит отказаться от томатов, цитрусовых, лука и чеснока, кофе, острых приправ и перца, горького шоколада и газировки.

Ранее Садыков предупредил о связи рака с пониженной кислотностью желудка.