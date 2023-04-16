Врач назвал опасные последствия пониженной кислотности желудка

Кроме того, проблемы с кислотностью влияют на усвоение важных питательных веществ — кальция, железа, витамина В12.

Низкая кислотность желудка может быть связана с развитием толстокишечной метаплазии. Это состояние считается первой фазой злокачественного перерождения клеток, то есть рака желудка, пояснил доктор.

Во избежание перечисленных проблем стоит отказаться от длительного приема ингибиторов протонной помпы, отметил Садыков. Такие лекарства, по его словам, можно принимать не более 12 недель. Кроме того, поднять кислотность желудка может вода с лимоном, ее рекомендуется пить по утрам.

Ранее Садыков раскрыл самую частую причину изжоги. По его словам, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).