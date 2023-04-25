Москвичей пригласили в Тульскую область на гастрономический фестиваль

Узнать о гастрономических традициях на пикнике «Август» в Тульской области пригласили москвичей организаторы фестиваля «Дикая Мята». Мероприятие при поддержке правительства региона пройдет с 12 по 13 августа.

Тула считается одной из главных гастрономических столиц России. Здесь производят сыры, признанные в России и за рубежом, сидры, белевскую пастилу, хлеба и другую агропродукцию. Местные блюда и продукты будут представлены в маркете с фермерской продукцией и сопутствующими товарами для приготовления еды и на большом фудкорте. Для гостей проведут кулинарные мастер-классы.

Организаторы пикника готовят насыщенную программу. На мероприятии выступят музыканты, поэты, художники, актеры театра и кино. Планируется работа детской зоны, кемпинга, парковки.

В прошедшие выходные на территории кемпинга «Дикая Мята Кэмп» в честь гастрономического пикника «Август» организаторы фестиваля вместе с партнерами провели закладку яблоневого сада и посадили первые 50 деревьев на новой грушевой аллее. В следующем году они планируют высадить там грушевый сад.

Ранее москвичей пригласили на спектакль «Не могу приехать. Цветет миндаль».