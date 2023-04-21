Москвичей пригласили на спектакль «Не могу приехать. Цветет миндаль». Премьерный показ постановки, посвященной жизни и творчеству поэта Андрея Вознесенского и приуроченный к 90-летию со дня его рождения, пройдет 17 мая в столичном ДК имени Зуева, рассказали «Мосленте» организаторы.

Роль Вознесенского в спектакле исполнит актер и музыкант, экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев. В постановке режиссера Романа Шаляпина также примут участие актеры Дарья Повереннова, Роза Хайруллина, Наталья Ноздрина и другие.

Шаляпин сравнил свой спектакль с домом, который строится из поэзии Вознесенского и событий его жизни. Режиссер напомнил, что по образованию знаменитый литератор был архитектором, выпускником МАРХИ, поэтому такое сравнение отнюдь не случайно.

Во время работы над спектаклем творческой группе удалось пообщаться с людьми, знавшими Вознесенского лично: с ученым и публицистом, специалистом по творчеству поэта Георгием Трубниковым, а также с фотографом и оператором Генриеттой Перьян, снимавшей выступления Вознесенского.

В рамках спектакля прозвучат стихи поэта и написанные по ним песни. Специально для постановки композитор Олег Васенин создал новые композиции.

Все средства, полученные от продажи билетов на спектакль, будут направлены на программы фонда «Бюро Добрых Дел», отметили организаторы мероприятия.

Ранее москвичей пригласили на премьеру спектакля «Зойкина квартира» в театр имени Пушкина.