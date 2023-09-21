Генерал КГБ лишился 13 миллионов рублей после общения с аферистами

13 миллионов рублей после общения с мошенниками потерял генерал КГБ и бывший охранник первого президента России Бориса Ельцина 79-летний Александр Стерлигов. По данным Mash, злоумышленники выманили его сбережения по стандартной схеме с переводом денег для сохранности на «безопасный счет».

Как сообщает издание, Стерлигову по телефону сообщили о якобы переподключении абонентов к новым вышкам, после чего его попросили зайти в приложение банка. В этот момент с пострадавшим связались якобы сотрудники банка и сообщили о попытке взлома, отметив необходимость перевода всех денег на «безопасный счет».

Сначала Стерлигов перевел аферистам 1,6 миллиона рублей, после чего дал им доступ к банковским сервисам. Благодаря нему преступники украли у пенсионера еще облигации на 11 миллионов. Экс-охранник Ельцина обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что лжебанкиры стали призывать россиян «обновить счета» для защиты от мошенников.