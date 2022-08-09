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Геннадий Хазанов объяснил свой отъезд из России

Геннадий Хазанов объяснил свой отъезд из России
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в разговоре с корреспондентом Тeleprogramma.pro объяснил свой отъезд из России.

По данным издания, артист с марта текущего года проживает в Латвии. Однако в интервью актер дал понять, что намерен вернуться в Россию ближе к осени, когда в Москве начнется новый театральный сезон.

«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», — заявил артист в беседе с журналистом.

Ранее Никита Михалков высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса.

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