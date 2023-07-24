Стало известно о госпитализации создателя образа «Дяди Степы»

90-летнего известного художника Германа Мазурина госпитализировали в Москве с травмой головы в тяжелом состоянии, сообщает MK.RU.

По данным издания, иллюстратор упал в своей квартире на Малой Дмитровке, его срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелое сотрясение мозга и перелом основания черепа. Сообщается, что Мазурин находится в критическом состоянии.

Герман Мазурин — заслуженный художник РСФСР, автор иллюстраций к множеству детских книг, среди которых «Дядя Степа», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».

Ранее актриса Татьяна Васильева впервые вышла на связь после госпитализации.